Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 21 gennaio a Pietralegno

Manca ancora qualche giorno all'arrivo delle skin di Terminator in Fortnite Capitolo 2 e se siete interessati alla prossima collaborazione potreste approfittare delle missioni odierne di Salva il Mondo, utili ad accumulare almeno 75 V-Buck in una manciata di minuti.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino all'una italiana di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il Fulmine, Quartiere Industriale(Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Biglietti Evento e Oro stagionale

La missione del giorno è molto più semplice rispetto a quelle che sono state proposte dal team di sviluppo nel corso degli ultimi giorni. Per questo motivo, questa volta non dovrete preoccuparvi di quanto sono forti i vostri personaggi e le vostre armi e non dovrete nemmeno aver sbloccato l'accesso alle aree più avanzate del gioco, dal momento che Pietralegno è accessibile subito dopo aver completato il tutorial della modalità cooperativa di Fortnite. A questo proposito, vi suggeriamo di affrontare quest'attività affidandovi al matchmaking, così da trovare altri giocatori in maniera automatica e senza ricorrere al solito trucco delle lobby private, il quale richiede l'aiuto di un amico.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una lunga lista di consigli su come completare gli Incarichi Cacciatore della Giungla in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, così da poter sbloccare gratuitamente il costume di Predator e tutti gli oggetti facenti parte del suo esclusivo set. Non dimenticate inoltre di leggere la guida su come sconfiggere Predatorin Fortnite.