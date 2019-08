Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 23 agosto a Pietralegno

Con il reset di oggi in Fortnite Salva il Mondo sono tornate anche le missioni con V-Buck tra le ricompense, le quali vi permetteranno di ottenere almeno 75 gettoni senza particolari difficoltà.

Per massimizzare il numero di V-Buck ottenuti ogni giorno, vi invitiamo anche oggi a completare non solo la missione che trovate qui sotto ma anche l'Incarico Giornaliero, la cui ricompensa varia tra i 50 e i 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il Fulmine, Prateria (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Punti Esperienza Sopravvissuti Oro stagionale

Si tratta di una missione estremamente semplice da portare a termine e anche un giocatore alle prime armi riuscirà ad uscirne vittorioso. Nel caso però non doveste soddisfare i requisiti per accedere alla missione, vi suggeriamo come sempre di creare una lobby privata e farvi invitare da qualche amico di livello più alto e con equipaggiamento migliore. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

