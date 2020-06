Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 25 giugno a Pietralegno

In attesa che nuove skin arrivino nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale, diamo un'occhiata alle missioni del giorno di Salva il Mondo, grazie alle quali si possono ottenere almeno 75 V-Buck senza particolari sforzi.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Forests (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale

Per vostra fortuna, oggi non dovrete preoccuparvi del livello di difficoltà della missione, poiché è incredibilmente facile oltre ad essere ambientata a Pietralegno, la prima area di gioco. Questo significa che vi basterà affidarvi al matchmaking per trovare altri utenti con i quali collaborare per portare a termine l'obiettivo e ottenere i ricchi premi finali. Se non avete ancora sbloccato la missione, significa probabilmente che il tutorial non è stato completato, quindi giocate un paio di missioni e vi spunterà sulla mappa anche questa missione di livello 15.

