Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 25 maggio a Pietralegno

Sempre più preziose a causa della loro rarità, tornano oggi in Fortnite Salva il Mondo le missioni con V-Buck tra le ricompense: solo per oggi potrete infatti ottenere in pochi minuti almeno 75 V-Buck da investire nel negozio oggetti della Battaglia Reale o nell'acquisto del prossimo Pass Battaglia.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Foresta (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale, 102 biglietti evento

Che siate giocatori esperti o nuove leve di Fortnite Salva il Mondo, potrete completare questa missione in pochi minuti attraverso il matchmaking: si tratta infatti di una delle primissime quest del gioco ed è impossibile che non riusciate a completarla anche con le armi di rarità più bassa. Se per qualche motivo non doveste essere in grado di avviare la missione, vi consigliamo al solito di chiedere l'aiuto di qualche amico e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

