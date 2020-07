Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 26 luglio a Pietralegno

Per la gioia dei possessori di Fortnite Salva il Mondo, oggi è disponibile un'altra missione incredibilmente semplice grazie alla quale si possono mettere da parte almeno 75 V-Buck, da spendere poi nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Città (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroe X2, Oro stagionale

Proprio come qualche giorno fa, anche oggi la missione è molto semplice e non serve aver trascorso ore ed ore nella modalità cooperativa del titolo Epic Games per essere in grado di completarla. La missione odierna è infatti di livello 15, ciò significa che chiunque abbia portato a termine il tutorial di gioco è nelle condizioni di avviarla. A differenza delle missioni ambientate a Montespago, quindi, non c'è alcun bisogno di creare lobby private e basta affidarsi al matchmaking per trovare alleati con i quali affrontare questa sfida e ottenere le ricompense.

