Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 27 settembre a Pietralegno

Siete in cerca di V-Buck per acquistare sin da subito il Pass Battaglia della Stagione 11 di Fortnite Battaglia Reale? Allora fareste bene a completare le missioni del giorni di Salva il Mondo, grazie alle quali potrete ottenere almeno 75 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Combatti la tempesta, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale

Questa missione dovrebbe essere alla portata di tutti i giocatori di Fortnite Salva il Mondo ma vi suggeriamo come sempre di chiedere aiuto ad un amico tramite una lobby privata nel caso in cui il vostro livello fosse troppo basso o non fosse possibile per voi accedere a questa missione. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

