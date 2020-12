Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 29 dicembre a Pietralegno

Il set di Kratos è oggi disponibile nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale ed è quindi l'occasione perfetta per recuperare la skin del protagonista di God of War. Se non avete abbastanza gettoni per acquistare il costume, ecco come accumulare almeno 75 V-Buck in Salva il Mondo grazie alle missioni di oggi, martedì 29 dicembre 2020.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino alle ore 2:00 italiane di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il Fulmine, Foresta (Livello Casa Base consigliato 5) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Pura Goccia di Pioggia, Biglietti Evento e Oro stagionale

La missione di oggi non potrà crearvi alcun problema, dal momento che è ambientata a Pietralegno, la prima delle quattro aree di gioco che funge anche da tutorial per i nuovi giocatori della modalità cooperativa di Fortnite. Questo significa che anche gli utenti che hanno appena acquistato Salva il Mondo possono cimentarsi in questa specifica attività e non devono preoccuparsi di alcun tipo di limitazione. A differenza degli scorsi giorni, inoltre, potrete avviare la partita e cercare altri utenti con i quali collaborare tramite il matchmaking e senza la necessità di creare lobby private.

