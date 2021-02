Fortnite: come ottenere 75 V-Buck gratis il 6 febbraio 2021 a Pietralegno

In attesa di scoprire quale sarà la prossima grande collaborazione di Fortnite Battaglia Reale grazie alla quale potremo acquistare nuovi costumi nel negozio oggetti, ecco qualche consiglio su come accumulare solo per oggi, sabato 6 febbraio 2021, almeno 75 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino all'una italiana di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Affronta una tempesta di categoria 1, Città (Livello Casa Base consigliato 5) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti x440, Ri-Vantaggio, 50 Biglietti Evento e Oro stagionale

La missione di oggi non può in alcun modo rappresentare un ostacolo per qualsiasi giocatore di Fortnite Salva il Mondo, dal momento che è ambientata a Pietralegno, la prima delle quattro aree di gioco che funge anche da tutorial per chi sta muovendo i primi passi in questa modalità. Ciò significa che anche gli utenti che hanno appena acquistato questa componente del titolo Epic Games possono cimentarsi in questa specifica attività senza preoccuparsi della potenza delle loro armi, dei loro personaggi o di eventuali limitazioni di livello. A differenza degli scorsi giorni, inoltre, potrete avviare la partita e cercare altri utenti con i quali collaborare tramite il matchmaking e senza la necessità di creare lobby private.

