Fortnite: come ottenere 80 V-Buck gratis l'1 agosto a Tavolaccia

Dopo un lungo periodo nel quale Epic Games non ha più messo a disposizione dei giocatori di Fortnite Salva il Mondo le utilissime missioni che ricompensano il giocatore con i V-Buck, ecco che al lancio della Stagione X torna la possibilità di accumulare la valuta virtuale.

Completando la missioni e l'Incarico Giornaliero potrete accumulare almeno 80 V-Buck, una cifra che potrebbe essere investita nell'acquisto del nuovo Pass Battaglia o nelle skin in arrivo prossimamente nel negozio oggetti.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Cavalca il Fulmine, Periferia (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Fulmine in Bottiglia, Punti Esperienza Eroe, Oro stagionale

La missione del giorno dovrebbe essere alla portata della stragrande maggioranza dei giocatori di Salva il Mondo, essendo ambientata nella seconda area del mondo di gioco e con un livello richiesto più che accessibile. Nel caso non foste del livello giusto, vi consigliamo di creare una lobby privata per farvi aiutare dai vostri amici. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che sono state rimosse le sfide gratuite di Fortnite con l'arrivo della Stagione 10? Sulle nostre pagine trovate anche il leak dei prossimi costumi di Fortnite.