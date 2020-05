Fortnite: come ottenere 80 V-Buck gratis il 1 maggio a Tavolaccia

In attesa di scoprire le novità in arrivo su Fortnite Capitolo 2 in occasione del lancio della Stagione 3, ecco tutti i dettagli sulle missioni odierne di Salva il Mondo grazie alle quali è possibile accumulare almeno 80 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Affronta una tempesta di categoria 2, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Ri-Vantaggio, Oro stagionale

Non dovreste avere grosse difficoltà ad accedere a questa missione, ambientata nella seconda delle quattro aree di gioco. Nel caso in cui non abbiate accesso a Tavolaccia, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

