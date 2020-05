Fortnite: come ottenere 80 V-Buck gratis il 19 maggio a Tavolaccia

Se siete a corto di gettoni per gli acquisti in Fortnite Capitolo 2, ecco qualche consiglio che vi aiuterà solo per oggi ad ottenere senza particolari sforzi almeno 80 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Affronta una tempesta di categoria 3, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 40) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 102 biglietti evento

Per accedere ugualmente alle missioni in questione se non avete sbloccato Vallarguta, il consiglio che possiamo darvi è quello di chiedere l'aiuto di qualche amico e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che a breve l'Agenzia potrebbe subire un assalto delle Ombre in Fortnite Battaglia Reale? Pare inoltre che il nuovissimo aggiornamento alla versione 12.60 di Fortnite Capitolo 2 possa arrivare nel corso di questa settimana.