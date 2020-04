Fortnite: come ottenere 80 V-Buck gratis il 2 aprile a Tavolaccia

Se avete iniziato già da ora a mettere da parte qualche gettone per l'acquisto del prossimo Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, ecco una serie di utili consigli per ottenere oggi almeno 80 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Recupera i dati, Prateria (Livello Casa Base consigliato 40) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale, 72 biglietti lunari

È difficile che un qualsiasi giocatore di Salva il Mondo non abbia raggiunto l'area di Tavolaccia a meno che non abbia iniziato da pochissimo tempo il gioco. In ogni caso, per accedere alla missione pur non avendo accesso all'area, il consiglio che possiamo darvi è quello di chiedere l'aiuto di qualche amico e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

