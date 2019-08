Fortnite: come ottenere 80 V-Buck gratis il 20 agosto a Pietralegno

Se avete bisogno di qualche V-Buck extra per fare vostro il nuovo Pass Battaglia della Stagione X o una delle skin appena giunte nel negozio oggetti, allora è il caso di approfittare delle nuove missioni di Fortnite Salva il Mondo.

Completando le missioni e l'Incarico Giornaliero potrete accumulare almeno 80 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Periferia (Livello Casa Base consigliato 19) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Oro stagionale, Pura Goccia di Pioggia

Anche stavolta la missione del giorno è estremamente semplice da completare ed è situata nella primissima area di gioco. Nel caso non doveste avere accesso alla missione, vi consigliamo come sempre di farvi aiutare da qualche amico in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

