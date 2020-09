Fortnite: come ottenere 80 V-Buck gratis il 20 settembre a Tavolaccia

Con il ritorno di Captain America nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2, potrebbero essere in tanti a voler accumulare i gettoni necessari all'acquisto della skin del Vendicatore. Se anche voi fate parte di questi giocatori, ecco come accumulare almeno 80 V-Buck solo per oggi in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Recupera i dati, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Ri-Vantaggio, Fulmine in bottiglia, 60 Biglietti Evento e Oro stagionale

La missione del giorno è moderatamente semplice, dal momento che è ambientata nella seconda delle quattro aree del mondo di gioco: Tavolaccia. Se avete qualche ora di gioco alle spalle dovreste ormai aver raggiunto questa zona, in caso contrario potete come sempre aiuto ad un amico e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

