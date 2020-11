Fortnite: come ottenere 80 V-Buck gratis il 22 novembre a Tavolaccia

Avete ancora qualche ora per acquistare il bundle di Venom nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale. Se non avete ancora i gettoni necessari all'acquisto vi proponiamo le missioni di Salva il Mondo valide solo oggi, 22 novembre 2020, ed utili per accumulare almeno 80 V-Buck.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino alle ore 2:00 italiane di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Affronta una tempesta di categoria 1, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 34) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroe X2, Biglietti Evento e Oro stagionale

A meno che non abbiate giocato davvero poco a Fortnite Salva il Mondo, dovreste ormai aver sbloccato l'accesso a Tavolaccia, la seconda area tra quelle disponibili nel gioco. Nel caso in cui non foste in grado di avviare la missione e completarla tramite il matchmaking, vi consigliamo come sempre di ricorrere all'aiuto di uno dei vostri amici con un personaggio di livello più alto: fate in modo che vi inviti nella sua lobby privata e potrete senza problemi partecipare alla missione. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

Se ancora non avete scalato tutti i 100 livelli del Pass Battaglia e sbloccato la skin di Iron Man, sappiate che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida su come completare tutte le Sfide Passione PE della Settimana 3 di Fortnite ed ottenere un bel po' di Punti Esperienza in poco tempo.