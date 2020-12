Fortnite: come ottenere 80 V-Buck gratis il 23 dicembre a Tavolaccia

Nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale sono disponibili tutti i costumi a tema natalizio creati negli anni da Epic Games. Se volete fare qualche acquisto ma non avete i fondi necessari, ecco come accumulare almeno 80 V-Buck in Salva il Mondo grazie alle missioni di oggi, mercoledì 23 dicembre 2020.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino alle ore 2:00 italiane di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Affronta una tempesta di categoria 1, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Ri-Vantaggio, Biglietti Evento e Oro stagionale

La missione del giorno è molto semplice e per accedervi dovete semplicemente aver trascorso qualche ora nella modalità cooperativa online di Fortnite. Tavolaccia è infatti la seconda delle quattro aree presenti nel gioco ed è quasi impossibile che non l'abbiate ancora sbloccata. Se per qualche motivo non potete ancora avviare questa missione, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

