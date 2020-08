Fortnite: come ottenere 80 V-Buck gratis il 5 agosto a Tavolaccia

Le auto sono finalmente arrivate in Fortnite Capitolo 2 grazie ad un corposo aggiornamento che ha permesso ai dataminer di scoprire tutte le skin in arrivo nella Battaglia Reale. Se avete intenzione di fare qualche acquisto, vi suggeriamo di completare le missioni di oggi di Salva il Mondo e accumulare almeno 80 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Combatti la Tempesta, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 19) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Sopravvissuti, Oro stagionale

Essendo ambientata nella seconda area di gioco, Tavolaccia, non dovreste avere grossi problemi a completare questa semplice missione. Se per qualche motivo non potete ancora accedere a questa area della mappa, vi suggeriamo come sempre di chiedere un piccolo aiuto ad uno dei vostri amici, il quale potrà creare una lobby privata ed invitarvi per consentirvi di aggirare le limitazioni imposte dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".