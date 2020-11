Fortnite: come ottenere 80 V-Buck gratis il 6 novembre a Tavolaccia

Volete recuperare uno dei bundle con le vecchie skin default di Fortnite Battaglia Reale attualmente in vendita nel negozio oggetti? Sappiate allora che solo oggi, 6 novembre 2020, è possibile accumulare almeno 80 V-Buck grazie alle missioni di Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Affronta una tempesta di categoria 1, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 19) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura Goccia di Pioggia, Fulmine in Bottiglia, 52 Biglietti Evento e Oro stagionale

La missione del giorno è molto semplice e chiunque abbia trascorso qualche ora nella modalità cooperativa di Fortnite Capitolo 2 dovrebbe ormai aver accesso alla seconda area, ovvero Tavolaccia. In caso contrario, vi consigliamo come sempre di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

Vi ricordiamo che mancano ormai solo pochi giorni al debutto di Ghost Rider nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale, all'interno del quale sarà disponibile anche con un bundle contenente skin, piccone, deltaplano e copertura per armi e veicoli. Non dimenticate inoltre che avete ancora pochi giorni per riscattare gratuitamente lo strumento da raccolta Ascia Revival in Fortnite Capitolo 2, così da utilizzare il vecchio piccone del primo capitolo in partita.