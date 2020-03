Fortnite: come ottenere 80 V-Buck gratis il 7 marzo a Tavolaccia

Volete fare acquisti nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale ma siete a corto di V-Buck? Allora seguite i nostri consigli, poiché nelle prossime ore si possono facilmente accumulare almeno 80 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Cavalca il fulmine, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura Goccia di Pioggia, Oro stagionale, 55 biglietti lunari

Fortunatamente la missione di oggi è ambientata a Tavolaccia, la seconda delle quattro aree di gioco, ed è quasi impossibile non aver accesso a questa zona. Se avete iniziato a giocare da poco e volete ugualmente ottenere i premi in palio nella missione, vi suggeriamo di chiedere aiuto ad un amico così che possa creare una lobby privata ed invitarvi. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

