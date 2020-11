Fortnite: come ottenere 80 V-Buck gratis l'8 novembre a Tavolaccia

Ghost Rider è ufficialmente arrivato nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 con una ricca serie di elementi estetici, tutti acquistabili singolarmente o in un bundle da 2.600 V-Buck. Se siete a corto di gettoni, ecco come ottenere almeno 80 V-Buck in Salva il Mondo solo per oggi, 8 novembre 2020.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino alle ore 2:00 italiane di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Affronta una tempesta di categoria 2, Prateria (Livello Casa Base consigliato 34) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, Pura Goccia di Pioggia, 65 Biglietti Evento e Oro stagionale

La missione del giorno non è per nulla difficile da completare, ma è ambientata a Tavolaccia, la seconda area di gioco. A meno che non abbiate già sbloccato l'accesso a questa zona, vi suggeriamo come sempre di chiedere aiuto ad uno dei vostri amici in grado di avviare la missione e di fare in modo di unirvi a lui in nella sua lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere anche dei consigli su come completare la sfida segreta "Errore lapidario" in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Non dimenticate inoltre che mancano solo pochi giorni all'arrivo dell'upgrade gratuito di Fortnite Battaglia Reale per PlayStation 5 e Xbox Series X, grazie al quale sarà possibile giocare a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo su entrambe le console next-gen.