Fortnite: come ottenere 80 V-Buck gratis l'8 settembre a Pietralegno

Anche oggi sono disponibili missioni a base di V-Buck in Fortnite Salva il Mondo. Ecco quindi l'elenco completo delle allerte giornaliere, attraverso le quali è possibile accumulare almeno 80 V-Buck da spendere poi nel negozio oggetti della battle roylale.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Combatti la Tempesta, Prateria (Livello Casa Base consigliato 19) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, Pura Goccia di Pioggia, 55 Biglietti Evento e Oro stagionale

La missione del giorno è davvero semplice, dal momento che è ambientata nella prima area di gioco, Pietralegno. Per poter accedere all'attività in questione basta aver portato a termine le prime missioni che fungono da tutorial e non occorre quindi mettere in pratica strategie come la creazione di lobby private. Per portare a termine la missione sarà sufficiente avviarla tramite il normale matchmaking, il quale vi abbinerà ad altri utenti intenzionati ad ottenere queste ricompense.

