Fortnite: come ottenere 80 V-Buck gratis il 9 agosto a Tavolaccia

Tornano anche oggi le missioni di Fortnite Salva il Mondo il cui completamento consente di accumulare dei preziosi gettoni da spendere nel negozio oggetti della Battaglia Reale. Scopriamo insieme come accumulare almeno 80 V-Buck con l'allerta del giorno.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Affronta una tempesta di categoria 2, Periferia autunnale (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Progetti, Oro stagionale

Anche oggi la missione è ambientata a Tavolaccia e questo significa che potete facilmente completarla sia perché la seconda area si sblocca dopo poche ore di gioco sia perché il livello di difficoltà è piuttosto basso. Nel caso in cui qualcuno non dovesse avere ancora la possibilità di avviare questa missione, suggeriamo al solito di chiedere aiuto ad un amico così da farsi invitare nella sua lobby privata e aggirare le limitazioni imposte dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già letto la nostra guida su come completare tutte le sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 3?