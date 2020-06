Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis l'11 giugno a Vallarguta

Se siete in cerca di qualche V-Buck extra, sappiate che anche oggi sarà per voi possibile completare qualche missione di Fortnite Salva il Mondo per metterne da parte qualcuno. Solo per oggi, infatti, potete mettere da parte almeno 85 V-Buck, da spendere poi nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Combatti la Tempesta, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Ri-Vantaggio, Oro stagionale

Se non potete accedere alla terza area di gioco, Vallarguta, allora vi suggeriamo come sempre di chiedere una mano ad uno dei vostri amici, il quale potrà creare una lobby privata ed invitarvi per aggirare i limiti imposti dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che alcuni giocatori hanno scoperto di recente un particolare glitch grazie al quale è possibile entrare nei bunker di Fortnite Capitolo 2, lasciando intuire quali saranno le prossime modifiche alla mappa con l'arrivo dell'evento Il Dispositivo.