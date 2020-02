Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 12 febbraio a Vallarguta

Anche in questo secondo giorno della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 sono presenti delle utilissime missioni di Salva il Mondo che consentono di mettere da parte qualche V-Buck e, per la precisione, oggi se ne possono accumulare almeno 85.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Consegna la bomba, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio Epico (viola), Oro stagionale, 102 biglietti evento

Anche oggi la missione è ambientata a Vallarguta, la terza delle quattro aree di gioco. Se per qualche ragione non doveste ancora avere accesso a questo luogo, vi ricordiamo che è sempre possibile farsi invitare da un amico nel suo party privato per aggirare i limiti imposti dal gioco e completare ugualmente la missione. Per creare una lobby privata vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

