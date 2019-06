Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 12 giugno a Vallarguta

Sono ancora moltissime le skin di Fortnite Battaglia Reale scoperte dai dataminer e ancora non pubblicate sul negozio oggetti, quindi è bene fare scorta di V-Buck prima che arrivino.

Nel corso della giornata di oggi, 12 giugno 2019, potrete mettere da parte almeno 85 V-Buck portando a termine l'allerta del giorno e l'Incarico giornaliero, che vi ricordiamo può ricompensarvi con un minimo di 50 e un massimo di 100 V-Buck. Come al solito vi invitiamo a completare la missione prima delle ore 2:00, quando ci sarà il nuovo reset.

Ecco di seguito la missione di oggi:

Vallarguta

Evacua il rifugio, Zona industriale autunnale (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti X2, Oro stagionale, 98 Biglietti Estate

Nel caso in cui il livello richiesto fosse troppo alto per voi, il consiglio è sempre quello di farvi aiutare da qualche amico in una lobby privata, in modo che il gioco ignori i limiti di livello e vi consenta di entrare nella missione, altrimenti inaccessibile. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già letto del nuovo aggiornamento di Fortnite, che ha introdotto il Lanciagranate di Prossimità? Pare inoltre che stia per arrivare la LTM Scatto dell'Orda in Fortnite, all'interno della quale bisognerà resistere ad orde di zombie sempre più aggressivi.