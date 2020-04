Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 13 aprile a Vallarguta

Se avete iniziato a mettere da parte qualche gettono per l'acquisto del Battle Pass di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, ecco le missioni del giorno di Salva il Mondo grazie alla quali potete mettere da parte almeno 85 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Ripara il rifugio, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio raro (blu), Oro stagionale

Per accedere alla missione in questione se non avete ancora raggiunto l'area chiamata Vallarguta, il consiglio che possiamo darvi è quello di chiedere l'aiuto di qualche amico e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

