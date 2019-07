Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 13 luglio a Vallarguta

Se siete a corto di V-Buck e volete assolutamente comprare una delle skin dei 14 Giorni d'Estate nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale, allora vi consigliamo di completare l'allerta del giorno di Salva il Mondo per mettere da parte qualche gettone extra.

Completando la missione odierna e l'Incarico Giornaliero potrete accumulare almeno 85 V-Buck, non tantissimi ma comunque utili per il vostro prossimo acquisto. Vi ricordiamo inoltre che gli incarichi del giorno possono ricompensarvi con un minimo di 50 e un massimo di 100 gettoni.

Ecco di seguito l'allerta del giorno:

Vallarguta

Consegna la bomba, Deserto (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, RIVANTAGGIO, 88 Biglietti Estate

Questa missione non dovrebbe essere particolarmente difficile e, se non avete ancora raggiunto l'area di Vallarguta, potete sempre farvi invitare in una lobby privata da qualche amico che vi aiuterà nel completamento della missione. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

