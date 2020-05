Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 13 maggio a Vallarguta

In vista dell'arrivo della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è sempre bene approfittare delle sempre più rare missioni di Salva il Mondo a base di V-Buck. Le missioni disponibili oggi permettono di accumulare almeno 85 V-Buck in una manciata di minuti.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Ripara il rifugio, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio raro (blu), Oro stagionale

Per accedere ugualmente alle missioni in questione se non avete ancora accesso alla terza area di gioco, vi suggeriamo di chiedere l'aiuto di qualche amico e unirvi a lui in una lobby privata, così da aggirare le limitazioni imposte dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già letto della nuova sfida in modalità Creativa e degli aggiornamenti per Fortnite Salva il Mondo? Di recente è stato inoltre rimosso il piccone di Star Wars in Fortnite, poiché considerato eccessivamente utile rispetto a tutti gli altri.