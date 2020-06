Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 15 giugno a Vallarguta

A poche ore dall'evento il Dispositivo di Fortnite Capitolo 2, il team di sviluppo sta dando la possibilità ai propri utenti di accumulare almeno 85 V-Buck in Salva il Mondo, così da mettere da parte abbastanza gettoni da procedere all'acquisto del prossimo Pass Battaglia.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Consegna la bomba, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 70) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Ri-Vantaggio, Oro stagionale

Se non avete giocato abbastanza alla modalità cooperativa di Fortnite da sbloccare l'accesso all'area chiamata Vallarguta, sappiate che esiste un metodo per completare ugualmente questa missione. Se non potete avviare questa missione, vi suggeriamo infatti di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che nel negozio oggetti è disponibile la skin di Fortnite legata all'evento Il Dispositivo?