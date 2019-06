Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 16 giugno a Vallarguta

Se volete acquistare la nuova skin Sinapsy nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale ma vi manca ancora qualche V-Buck, allora vi consigliamo di seguire la nostra guida e mettere da parte almeno 85 gettoni in pochi semplici passi.

La missione di oggi è ambientata a Vallarguta e vi garantirà 35 V-Buck. Per massimizzare il quantitativo di gettoni ottenuti nel corso della giornata odierna vi consigliamo come sempre di completare l'Incarico giornaliero, in grado di farvi ottenere un minimo di 50 e un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito l'allerta del giorno:

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 2, Deserto (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, STRAVANTAGGIO non comune!, Oro stagionale, 88 Biglietti Estate

Trattandosi di un'area di gioco avanzata, potreste non aver ancora sbloccato l'accesso a Vallarguta o essere di livello troppo basso per la missione. Per questo motivo vi consigliamo di creare una lobby privata e affrontare la missione in compagnia dei vostri amici. Per creare un party privato basta aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Vi ricordiamo che la modalità a tempo Scatto dell'Orda resterà attiva per qualche giorno extra a causa delle problematiche che hanno colpito il gioco nel corso degli ultimi giorni.