Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 16 luglio a Vallarguta

In attesa di scoprire quali sono le prossime sfide settimanali di Fortnite Capitolo 2, ecco l'elenco completo delle missioni di Salva il Mondo che permettono solo per oggi di accumulare almeno 85 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Combatti la tempesta, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale

Vallarguta è la terza area di gioco e richiede un bel po' di ore per essere sbloccata. Se ancora non siete giunti abbastanza avanti nella main quest e non potete avviare autonomamente questa missione, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che sono in arrivo i Twitch Drop gratis della Coppa Campioni di Fortnite?