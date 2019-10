Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 2 ottobre a Vallarguta

Anche oggi è possibile giocare qualche missione di Fortnite Salva il Mondo per mettere da parte almeno 85 V-Buck da spendere poi nel negozio della Battaglia Reale, magari proprio per il Pass Battaglia della sempre più vicina Stagione 11.

Prima di iniziare con l'elenco delle allerte giornaliere, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico del giorno, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Ripara il rifugio, Deserto (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Punti Esperienza Sopravvissuti, Oro stagionale

Non si tratta certo di una missione particolarmente complessa ma è comunque necessario essere di un livello adeguato ed aver accesso a Vallarguta per potervi accedere. In caso contrario potete anche questa volta chiedere l'aiuto di un amico tramite lobby privata, così da ignorare i limiti di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che la Stagione 11 di Fortnite è stata rimandata?