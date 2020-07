Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 22 luglio a Vallarguta

Con l'ultimo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 sono state svelate numerose skin che presto faranno il proprio debutto nel negozio oggetti. Se volete farvi trovare preparati, ecco qualche consiglio per accumulare solo oggi almeno 85 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Recupera i dati, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio, Oro stagionale

A meno che non abbiate ancora raggiunto Vallarguta, la terza area di gioco, non dovreste avere grossi problemi nel completamento di questa missione. Se non potete accedere all'area in questione, vi suggeriamo come sempre di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in nella sua lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

