Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 24 aprile a Vallarguta

Avete ancora qualche giorno per procedere all'acquisto delle skin di Travis Scott in Fortnite Capitolo 2 e se siete a corto di gettoni, eccovi le missioni odierne di Salva il Mondo che permettono di accumulare almeno 85 V-Buck in pochi passi.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 2, Deserto (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale

Se non avete ancora completato abbastanza quest da raggiungere Vallarguta, la terza area di gioco, potete ricorrere allo stratagemma delle lobby private per completare ugualmente la missione facendovi invitare da un amico. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Se non avete avuto modo di seguire il concerto Astronomical questa notte, sappiate che sulle nostre pagine potete leggere una guida completa con i consigli su come seguire il concerto di Travis Scott in Fortnite Capitolo 2.