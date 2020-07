Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 27 luglio a Vallarguta

Aspettando che Epic Games dia il via ai festeggiamenti per il terzo compleanno di Fortnite Battaglia Reale, oggi è possibile accumulare almeno 85 V-Buck completando una semplice missione di Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 2, Deserto (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe X2, Oro stagionale

La missione del giorno è ambientata a Vallarguta, la terza delle quattro aree di gioco, e si sblocca solo dopo un bel po' di ore di gioco. Se non avete ancora accesso a questa zona della mappa, potreste chiedere ad uno dei vostri amici di livello più alto di creare una lobby privata, così da unirvi a lui ed aggirare questa limitazione. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

