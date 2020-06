Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 29 giugno a Vallarguta

Se desiderate una delle ultime skin aggiunte al negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale e non avete gettoni a sufficienza per l'acquisto, allora seguite i nostri consigli e accumulate almeno 85 V-Buck completando alcune semplici missioni in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Consegna la bomba, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale

Se non avete ancora completato abbastanza missioni della storia da raggiungere Vallarguta, la terza area di gioco, allora non potete far altro che chiedere aiuto ad uno dei vostri amici, che può creare una lobby privata ed invitarvi, così da aggirare le limitazioni imposte dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come raccogliere ed utilizzare le Lucciole in Fortnite Stagione 3?