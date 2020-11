Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 3 novembre tra Vallarguta

Aspettando che la skin di Ghost Rider faccia il proprio debutto nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2, ecco che arrivano nuove missioni di Salva il Mondo che permettono di accumulare almeno 85 V-Buck in pochi minuti e solo per oggi, 3 novembre 2020.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Cavalca il Fulmine, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio, 102 Biglietti Evento e Oro stagionale

La missione del giorno non è delle più complesse ma è ambientata nella terza delle quattro aree di gioco di Fortnite: Vallarguta. A questa zona della mappa si può accedere solo dopo numerose ore trascorse nella modalità PvE del titolo Epic Games. Se ancora non avete sbloccato l'accesso a Vallarguta e non avete l'opportunità di avviare la missione da soli, potreste sempre chiedere aiuto a qualche amico di livello più alto del vostro e unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". In questo modo si possono aggirare i limiti imposti dal gioco e si può completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche tutti i consigli per completare le tre Sfide Risveglio di Mystique in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Avete già letto la guida su come completare tutte le sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 4? Non dimenticate inoltre che nei prossimi giorni potrete ottenere gratis l'Ascia Revival, ovvero il primissimo piccone di Fortnite.