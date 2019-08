Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 30 agosto a Vallarguta

Con l'ultimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale sono state scoperte tantissime nuove skin in arrivo nel negozio oggetti e, per tenersi pronti al loro arrivo, vi consigliamo di completare le missioni e gli incarichi del giorno di Salva il Mondo, grazie ai quali potrete mettere da parte almeno 85 V-Buck.

Vallarguta

Evacua il Rifugio, Route 99 (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale

Requisito fondamentale per accedere a questa missione è l'aver sbloccato l'area di Vallarguta, alla quale si può accedere completando l'intero arco narrativo di Tavolaccia. Se non avete modo di avviare la missione potete al solito chiedere aiuto a qualche amico, che potrà invitarvi in un party privato e ignorare così i limiti di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già visto completato tutte le missioni Spaccatutto di Fortnite?