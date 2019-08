Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 31 agosto a Vallarguta

Se siete a corto di V-Buck da spendere nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale, sappiate che anche oggi sono disponibili nuove missioni in Salva il Mondo che vi consentiranno di accumulare almeno 85 V-Buck senza particolari sforzi.

Per poter massimizzare il numero di gettoni accumulato, il consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'incarico giornaliero, la cui ricompensa minima è di 50 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Recupera i dati, Città (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Sopravvissuti, Oro stagionale

Esattamente come per la missione di ieri, per poter procedere dovrete aver prima sbloccato l'accesso all'area di Vallarguta, la terza delle quattro disponibili. Nel caso non siate del livello giusto o non possiate avviare la missione potete sempre chiedere aiuto ai vostri amici, i quali potranno farvi completare la missione dopo avervi invitato in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già completato tutte le missioni Spaccatutto e le missioni Catastrofico della Settimana 5 della Stagione X di Fortnite?