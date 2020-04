Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 5 aprile a Vallarguta

Volete acquistare uno dei bizzarri oggetti a tema Deadpool nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale ma vi mancano solo pochi gettoni per aggiungere il bundle alla vostra collezione? Niente paura, poiché con le missioni di oggi di Salva il Mondo si possono accumulare almeno 85 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Consegna la bomba, Periferia autunnale (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale

Per accedere ugualmente alla quest del giorno se non avete sbloccato Vallarguta, terza delle quattro aree di Salva il Mondo, vi suggeriamo di chiedere aiuto ad un vostro amico e farvi invitare nella sua lobby privata, così che possiate aggirare i limiti imposti dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già completato tutte le sfide di Deadpool in Fortnite Capitolo 2 Stagione 2?