Fortnite: come ottenere 85 V-Buck gratis il 6 febbraio a Vallarguta

In questi giorni ricchi di nuovi costumi (pare stia per arrivare un bundle dedicato ad Harley Quinn) e in previsione dell'uscita del Pass Stagionale della Stagione 2, è bene mettere da parte un bel po' di V-Buck in Fortnite Battaglia Reale e, con i nostri consigli, oggi potreste ottenerne almeno 85.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Ripara il rifugio, Deserto (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio non comune (verde), Oro stagionale, 52 biglietti evento

Non dovreste avere particolari problemi nell'affrontare questa missione, il cui unico requisito per parteciparvi è quello di aver sbloccato Vallarguta, la terza area di gioco. Nel caso in cui non foste arrivati tanto avanti nella quest principale, potete al solito chiedere ad un amico di creare una lobby privata ed invitarvi, così da aggirare i limiti imposti dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già completato tutte le missioni Trova e Distruggi di Fortnite?