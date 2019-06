Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 10 giugno a Montespago

Se volete prepararvi ai prossimi contenuti in arrivo sul negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale, allora dovete assolutamente completare tutte le missioni giornaliere di Salva il Mondo per mettere da parte un bel po' di V-Buck.

Nel corso della giornata di oggi, 10 giugno 2019, potrete ottenere almeno 90 V-Buck completando l'allerta del giorno e l'Incarico Giornaliero, che vi ricompenserà con un minimo di 50 e un massimo di 100 V-Buck. Al solito dovrete completare la missione entro le ore 2:00 di questa notte, momento nel quale avverrà il classico reset giornaliero.

Ecco di seguito la missione del giorno:

Montespago

Evacua il rifugio, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 82) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Frammento di Tempesta, Oro stagionale, 112 Biglietti Estate

Se la missione dovesse risultare troppo difficile per il vostro personaggio, sappiate che è possibile farsi aiutare da uno o più amici creando una lobby privata. Per fare ciò basta aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo il gioco ignorerà i limiti di livello e parteciperanno alla missione solo ed esclusivamente i giocatori del party.

In attesa di scoprire le prossime allerte, vi ricordiamo che il mostro di Picco Polare ha rubato il castello e nei prossimi giorni potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. Pare inoltre che sia in arrivo un nuovo pacchetto PS Plus di Fortnite e una modalità a tempo limitato con gli zombie.