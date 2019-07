Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 10 luglio a Montespago

Dopo l'ennesimo periodo in assenza di missioni con V-Buck tra le ricompense in Fortnite Battaglia Reale, Epic Games ha di nuovo inserito una di queste missioni nel corso della giornata odierna, permettendoci così di accumulare almeno 90 V-Buck.

Prima di lasciarvi alla descrizione della missione, vi consigliamo al solito di completare in contemporanea anche l'Incarico giornaliero, che vi garantirà una ricompensa che varia tra i 50 e i 100 gettoni.

Ecco di seguito la missione del giorno:

Montespago

Evacua il rifugio, Periferia (Livello Casa Base consigliato 82) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Eroe, Oro stagionale, 112 Biglietti Estate

Per affrontare questa missione dovrete aver accesso a Montespago, l'ultima area disponibile nel gioco e adatta ai giocatori che hanno raggiunto almeno il livello 79. Se non potete affrontare questa missione, potete sempre chiedere l'aiuto a qualche amico e creare una lobby privata. Creare un party privato è semplice: vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già visto il set Banner Brigade di Fortnite, probabilmente legato alla World Cup? Vi ricordiamo inoltre che nel negozio oggetti di oggi è tornata la skin Tempesta.