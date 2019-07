Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis l'11 luglio a Montespago

Continuano a scarseggiare le missioni del giorno a base di V-Buck per Fortnite Salva il Mondo e, ancora una volta, è possibile completare oggi una sola allerta che vi permetterà di mettere da parte almeno 90 gettoni.

Ovviamente vi consigliamo caldamente di completare sia l'allerta del giorno che l'Incarico Giornaliero, che potrà farvi ottenere da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito l'allerta del giorno:

Montespago:

Cavalca il Fulmine, Città (Livello Casa Base consigliato 124) - 40 V-Buck, Occhio della Tempesta, Punti Esperienza Eroe, Oro stagionale, 126 Biglietti Estate

Come potete facilmente intuire, si tratta di una delle missioni di livello più alto tra quelle attualmente presenti nel gioco e, se non disponete di personaggi ed equipaggiamento all'altezza, dovrete farvi aiutare da qualche amico tramite la creazione di una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già letto del 12enne che ha lasciato la scuola con l'aiuto del padre per diventare un pro player di Fortnite? Vi ricordiamo inoltre che la skin Vector ha fatto il proprio debutto oggi nel negozio oggetti.