Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 12 luglio a Montespago

Esattamente come nel corso della giornata di ieri, Epic Games ha inserito una sola allerta con V-Buck tra le ricompense in Fortnite Salva il Mondo e, anche oggi, potrete mettere da parte almeno 90 gettoni.

Ovviamente per massimizzare il quantitativo di V-Buck ottenuti vi consigliamo di completare anche l'Incarico Giornaliero, che vi ricompenserà con un minimo di 50 e un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Recupera i dati, Periferia (Livello Casa Base consigliato 116) - 45 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 124 Biglietti Estate

Anche oggi l'unica missione disponibile è ambientata nell'area più difficile del gioco e, per questo, dovrete disporre di trappole, armi e personaggi a 5 stelle per poterla affrontare al meglio. In caso contrario vi consigliamo di farvi aiutare da un gruppo di amici tramite una lobby privata, sistema che ignorerà i limiti di livello e vi consentirà di entrare in missione anche se siete di livello troppo basso e non avete ancora accesso a Montespago. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che nell'aggiornamento del negozio oggetti di oggi c'è la nuova skin Concentrazione? In rete è inoltre apparsa un'immagine con il presunto nuovo bundle PS Plus di Fortnite.