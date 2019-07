Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 14 luglio a Montespago

Epic Games ha proposto anche per oggi ai giocatori di Fortnite Salva il Mondo una sola missione che vi permetterà, grazie al suo completamento, di mettere da parte almeno 90 V-Buck, cifra non trascurabile.

Per massimizzare il quantitativo di gettoni ottenuti ogni giorno, il nostro consiglio è come sempre quello di accompagnare il completamento delle missioni a quello degli Incarichi Giornalieri, i quali possono ricompensarvi con un minimo di 50 e un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Ripara il Rifugio, Praterie (Livello Casa Base consigliato 132) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Progetti, Oro stagionale, 128 Biglietti Estate

Esattamente come nei giorni passati, anche la missione di oggi è piuttosto complessa e richiede una certa preparazione per essere superata. Nel caso non aveste accesso a Montespago o il livello richiesto fosse troppo alto, potete però ignorare tutti questi limiti tramite una lobby privata e farvi aiutare da un gruppo di amici. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

