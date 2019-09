Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 14 settembre a Montespago

Anche oggi Epic Games propone missioni giornaliere di Fortnite Salva il Mondo con V-Buck tra le ricompense, così che gli utenti possano accumularli senza costi aggiuntivi e poi spenderli nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Con le missioni di oggi potrete accumulare almeno 90 V-Buck. Vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, la cui ricompensa varia da 50 a 100 gettoni.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Affronta una tempesta di categoria 4, Route 99 (Livello Casa Base consigliato 100) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Frammento di Tempesta, Oro stagionale

Quella di oggi non è una missione alla portata di tutti ed è ambientata nell'ultima area tra quelle disponibili nel gioco. Se ancora non avete accesso a Montespago e il vostro livello è troppo basso potete sempre chiedere aiuto ad un amico, che vi inviterà in una lobby privata ignorando eventuali limiti di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

