Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 15 luglio a Montespago

In attesa che Epic Games annunci la prossima collaborazione di Fortnite Capitolo 2, che ha di recente visto l'arrivo della skin di Captain America, vi proponiamo le missioni di Salva il Mondo di oggi grazie alle quali si possono accumulare almeno 90 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Affronta una tempesta di categoria 2, Periferia (Livello Casa Base consigliato 140) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale

Per accedere ugualmente alla missione odierna se non avete sbloccato l'accesso a Montespago, l'ultima area delle quattro aree di gioco, vi consigliamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui nella sua lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

