Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 18 agosto a Montespago

Dopo aver appreso del possibile arrivo di Wolverine e degli X-Men nella Stagione 4 di Fortnite, è una priorità assoluta accumulare abbastanza gettoni per procedere all'acquisto di tutte le skin esclusive in arrivo nel negozio. Ecco quindi qualche consiglio per ottenere solo oggi almeno 90 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Consegna la bomba, Foresta (Livello Casa Base consigliato 116) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Stravantaggio leggendario, Oro stagionale

La missione del giorno è molto più complessa di quelle affrontate negli ultimi giorni e richiede l'accesso a Montespago, l'ultima area di gioco. Se non potete avviare questa missione, vi suggeriamo come sempre di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per procedere alla creazione di un party privato occorre aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che la data d'uscita della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 è emersa dai documenti legali della diatriba tra Epic Games ed Apple?