Fortnite: come ottenere 90 V-Buck gratis il 18 marzo a Montespago

Se l'ultima ondata di leak riguardanti le prossime skin di Fortnite Battaglia Reale contiene qualche costume che vi piace particolarmente, allora vi suggeriamo di iniziare a mettere da parte qualche gettone seguendo i nostri consigli. Completando la missione del giorno di Salva il Mondo potrete infatti ottenere almeno 90 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Montespago

Recupera i dati, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 88) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 115 biglietti lunari

È molto probabile che non abbiate ancora sbloccato l'ultima area di gioco, Montespago. Se non avete quindi alcun modo di accedere a questa missione, vi consigliamo come sempre di farvi aiutare da un amico, il quale può invitarvi in una lobby privata ed aggirare le limitazioni imposte dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

